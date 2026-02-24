Ospite d’onore Antonio Aurigemma all’evento estivo promosso dal sindaco Fabio Siricio

Un altro concittadino che si sta facendo “onore” fuori dai confini provinciali sarà ospite dell’evento che l’amministrazione comunale guidata da Fabio Siricio terrà in estate e che premierà le eccellenze di Monteforte Irpino in Italia e nel mondo.

Si tratta di Antonio Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio, figlio di cittadini di Monteforte, che il sindaco Siricio, accompagnato dal suo vice Ercolino, ha incontrato nei giorni scorsi a Roma, dove i due esponenti della giunta hanno partecipato agli “Stati generali dei Piccoli Comuni”. Ieri, intanto, la maggioranza consiliare, nel corso del civico consesso, ha approvato all’unanimità le linee programmatiche della giunta.

L’amministrazione è pronta a puntare sul risanamento economico e morale del paese. Tra gli obiettivi prioritari, la cura delle strade, delle piazze e del verde pubblico, con un piano serio di manutenzione programmata, illuminazione efficiente e segnaletica chiara; la rinascita del centro storico, la valorizzazione della Collina di San Martino e del Castello; la valorizzazione delle imprese, l’agricoltura e i prodotti locali: il Comune svolgerà un ruolo attivo nel coordinare progetti, attrarre fondi europei e favorire la nascita di start-up e cooperative giovanili legate al territorio.

In relazione al programma triennale dei lavori pubblici, di fondamentale importanza, per l’anno in corso, la manutenzione delle strade comunali, l’intervento di rilancio della Casa della Cultura, l’adeguamento funzionale del depuratore comunale, i lavori di somma urgenza per la funzionalità delle briglie di laminazione lungo il torrente dei Monaci e delle vasche di laminazione Gaudi, messa in sicurezza dell’alveo Cognoli in località San Giovanni, località Pastelle via Acquolella.