Avellino – Nuovo centro sociale a Quattrograna

Intesa con CGIL, CISL e UIL: lo spazio sarà dedicato a inclusione e attività per la comunità

A seguito di una intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nelle persone dei segretari generali Italia D’Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone e il Comune, sarà nei prossimi giorni consegnato ai sindacati l’immobile di proprietà comunale, in località Quattrograna Ovest, da utilizzare come Centro Sociale, non appena adempiute le formalità necessarie.

Con delibera del Commissario Straordinario dott.ssa Giuliana Perrotta si è, infatti, preso atto dell’accordo che consentirà di attivare un presidio attivo sul territorio, capace di generare partecipazione, inclusione e coesione.

Alle organizzazioni sindacali è affidato un ruolo centrale nella gestione e nell’animazione dello spazio.

CGIL, CISL e UIL saranno infatti chiamate a rendere il Centro un luogo aperto alla comunità, dedicato ad attività culturali, sociali e ricreative, con particolare attenzione ai più piccoli, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione.

Con l’apertura del Centro Sociale sarà di nuovo attivo uno spazio vivo in cui promuovere cultura, socialità, inclusione e attività di supporto, contribuendo concretamente alla crescita e al benessere della comunità.