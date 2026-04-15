Dialogo ad alto livello della Commissione europea sul futuro dell’istruzione e delle competenze digitali

Oggi, la Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, e la Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Mînzatu, ospitano a Bruxelles un dialogo ad alto livello con i leader delle imprese europee di tecnologia dell’istruzione (EdTech).

La riunione offrirà l’opportunità di scambiare opinioni sulla crescente importanza della tecnologia nell’istruzione e nella formazione, sullo sviluppo delle competenze e sul suo contributo alla sovranità digitale e alla competitività dell’UE. Il dialogo raccoglierà le prospettive dei leader del settore e contribuirà a definire ulteriormente il ruolo che l’EdTech europea può svolgere nelle agende politiche sia sociali sia digitali.

La discussione si concentrerà inoltre su come rafforzare la competitività delle soluzioni di istruzione basate sull’intelligenza artificiale nell’UE, riducendo al contempo la dipendenza dagli ecosistemi tecnologici di paesi terzi. Sarà inoltre esaminato in che modo una cooperazione più stretta e partenariati strategici tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese possano aiutare le aziende EdTech europee a crescere e a competere in Europa e a livello globale.

Il dialogo contribuirà alla preparazione della prossima tabella di marcia per il 2030 sul futuro dell’istruzione e delle competenze digitali, prevista entro la fine dell’anno nell’ambito del pacchetto sull’istruzione, volto a migliorare ulteriormente i sistemi educativi in Europa. Con il programma per il decennio digitale, entro il 2030 l’UE mira a garantire che l’80% degli adulti possieda almeno competenze digitali di base e che siano impiegati almeno 20 milioni di specialisti in TIC, con una partecipazione equilibrata tra uomini e donne.