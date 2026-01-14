La tesi dell’Università di Bari sul capitalismo umanistico e il modello di Ci Vuole Marketing

Un’idea di impresa capace di coniugare profitto e benessere collettivo, crescita economica e dignità della persona, risultati di mercato e responsabilità sociale. È questo il cuore della tesi di laurea discussa a fine dicembre 2025 presso l’Università degli Studi di Bari, dal titolo “Strategie sostenibili tra Responsabilità Sociale d’Impresa, Marketing Etico e Società Benefit. Verso un Capitalismo Umanistico”.

Un lavoro di ricerca che si inserisce nel dibattito contemporaneo sul futuro dell’economia e delle organizzazioni produttive, mettendo in luce come sia possibile ripensare i modelli d’impresa in chiave etica, sostenibile e profondamente umana. Al centro dell’elaborato, il ruolo delle Società Benefit come esempio virtuoso di un fare impresa orientato non solo alla creazione di valore economico, ma anche alla generazione di impatti positivi e duraturi per la collettività.

La tesi dedica particolare attenzione al tema del knowledge sharing (condivisione della conoscenza) e alla necessità che le imprese orientate alla sostenibilità cooperino tra loro, facendo rete, per affrontare con maggiore forza e consapevolezza le criticità del contesto attuale: dalla complessità burocratica al dialogo con le istituzioni, fino alle sfide poste da un mercato globale sempre più competitivo e instabile.

In questo percorso di ricerca emerge con forza il riferimento al lavoro svolto da Carmela Villani, fondatrice di Ci Vuole Marketing Società Benefit, citata come esempio concreto di marketing etico applicato, capace di mettere al centro valori fondamentali quali rispetto, onestà, trasparenza e qualità delle relazioni tra impresa e comunità.

Il valore di questo riconoscimento risiede anche nella sua natura: si tratta infatti di una attestazione di stima forte, autentica e “terza”, perché nasce dal mondo accademico e da un percorso di ricerca autonomo. Un segnale significativo che rappresenta una prova di successo culturale, prima ancora che professionale, dell’attività portata avanti da Carmela Villani e da Ci Vuole Marketing – Società Benefit.

All’interno della tesi, Ci Vuole Marketing Società Benefit viene infatti analizzata come caso di studio, con particolare riferimento al ruolo strategico del knowledge sharing come leva di creazione di valore per l’impresa e per la community, elemento fondante del modello di business adottato dalla fondatrice e CEO Carmela Villani.

Tra le esperienze esaminate figurano progetti educational gratuiti progettati da Ci Vuole Marketing come l’Academy di formazione gratuita per imprenditori “I Giovedì del Marketing”, il podcast Brand for Benefit, dedicato alle aziende che adottano il modello di impresa rigenerativa e la realizzazione di smartbook divulgativi su temi del marketing con impatto. Iniziative che, secondo l’analisi accademica, contribuiscono alla diffusione della cultura d’impresa, al rafforzamento delle relazioni professionali e alla costruzione di un ecosistema imprenditoriale basato sullo scambio, sulla collaborazione e sulla crescita condivisa.

«Sapere che il nostro lavoro è diventato oggetto di studio e di ispirazione in un percorso universitario è per me motivo di grande orgoglio e gratitudine. Questa tesi contribuisce a sostenere che il marketing etico, la responsabilità sociale e il modello delle Società Benefit non sono concetti astratti, ma strumenti concreti di cambiamento. È buon augurio che esiste una nuova generazione di professionisti e imprenditori che crede in un’impresa capace di creare valore economico senza rinunciare ai valori umani, alla dignità delle persone e al benessere delle comunità», dichiara Carmela Villani.

Dare forma a una rete di Società Benefit viene indicata come una possibile chiave per raggiungere risultati concreti e duraturi, migliorando la qualità delle relazioni tra imprese, territori e persone. Un approccio che restituisce centralità all’essere umano e propone una visione di sviluppo fondata su un autentico capitalismo umanistico.