Il giocatore arriva dal São Lourenço con un ricco curriculum nel futsal brasiliano

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Darici Scanferla, laterale, classe 1995, brasiliano con passaporto italiano. Gabriel Darici è tra i giocatori di maggiore prestigio e tecnica nel futsal brasiliano. Arriva dal São Lourenço, ha iniziato a giocare nel Guarapuava, poi all’Assoeva nel 2019 ha vinto il campionato Gaucho e la Coppa RS. In carriera ha vestito anche le maglie del Campo Mourão Futsal, Assoeva, Guarapuava.

«Sono felice ed orgoglioso di giocare nella massima serie italiana con un Club prestigioso come la Sandro Abate – dichiara Gabriel Darici – ringrazio la dirigenza e quanti hanno lavorato al mio trasferimento. Mi impegnerò per dare tutto il mio contributo alla squadra e all’allenatore, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Mi hanno raccontato che i nostri tifosi sono molto calorosi, proprio come i tanti amanti del futsal che ci sono in Brasile, mando un saluto a tutti».