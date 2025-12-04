Volla passa e la squadra scivola al quarto posto

La Guancia Volley Academy esce sconfitta dalla sfida interna contro l’ASD Volley Volla, che si impone con il punteggio di 3-0 (25-12; 25-23; 25-19).

Per la formazione atripaldese si tratta della seconda sconfitta consecutiva, la terza complessiva in campionato dopo la gara inaugurale persa a Ischia. Il risultato pesa anche sulla classifica: la GVA scivola infatti al quarto posto, a due lunghezze dalla vetta occupata proprio dal Volley Volla, che deve ancora recuperare una gara.

La partita ha evidenziato alcune difficoltà nella gestione dei fondamentali di seconda linea: ricezione discontinua e un numero elevato di errori diretti in battuta e in attacco, hanno limitato le possibilità della regia e reso più complesso il cambio palla. Specialmente il servizio, anziché diventare un’arma per sporcare la costruzione avversaria, ha finito per regalare diversi break a Volla. Gli attaccanti principali hanno faticato a trovare continuità e sono stati poco incisivi.

Dopo un primo set compromesso da un avvio sottotono, la squadra ha reagito nel secondo parziale, restando a contatto fino alle fasi finali. Nel terzo, nonostante un miglior equilibrio, alcune imprecisioni nei momenti decisivi hanno permesso alla formazione ospite di chiudere l’incontro. Coach Modica ha tanto su cui lavorare: occorre dare continuità alla ricezione e ridurre gli errori diretti, un fattore determinante in questa fase del campionato.

La Guancia Volley Academy tornerà in campo sabato 6 dicembre alle ore 19:30 per la trasferta sul campo del Volley Sessa, squadra appaiata a 6 punti in classifica; trattasi di un impegno importante per rilanciare la corsa nelle zone alte della classifica.