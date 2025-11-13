La squadra continua la sua marcia verso i vertici della Serie C

La Guancia Volley Academy di Atripalda, mette la firma sulla sua terza vittoria consecutiva in campionato e lo fa nel modo più convincente: un netto 3-0 sul campo del Vesuvio Oplonti (16-25; 26-28; 12-25), nella terza giornata del campionato di Serie C.

Un successo pesante, che proietta la formazione di coach Modica nelle zone altissime della classifica, immediatamente alle spalle della capolista Volley World Napoli. Nel primo set gli atripaldesi controllano senza difficoltà, grazie a un’ottima gestione della fase break. Il secondo parziale è più equilibrato: Oplonti reagisce, ma la squadra di coach Modica mostra maggiore lucidità nei momenti decisivi e chiude ai vantaggi 26-28.

Il terzo set è un monologo della squadra atripaldese che scappa subito con un servizio efficace e un attacco preciso, chiudendo 12-25. Dal punto di vista individuale spiccano le prestazioni dell’opposto Francesco Spera (14 punti), del centrale Mirko Lombardi (10 punti, 50% di efficienza) e del capitano – schiacciatore Antonio Guancia con 9 punti, protagonisti di un attacco continuo e regolare.

Bene anche la battuta, con pochissimi errori e diversi turni che hanno messo in difficoltà la ricezione avversaria, è stata l’arma per produrre break pesanti. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 18:30, quando alla palestra atripaldese “Nicola Adamo” arriverà l’AASD Montevolley Procida, formazione che ha raccolto tre punti grazie alla vittoria all’esordio contro il Volley Sessa. Un match da non sottovalutare per Spera e compagni, ma l’inerzia e la solidità mostrate finora rendono la Guancia Volley Academy una candidata sempre più credibile ai piani alti della classifica.