Sant’Agnello (NA) – Concerto sinfonico in piazza

Concerto gratuito dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio San Pietro a Majella per il bicentenario

Nell’ambito delle iniziative previste per il Bicentenario del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli (1826-2026), mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 20:00, Piazza Sant’Agnello ospiterà il Gran Concerto Sinfonico dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del prestigioso Istituto partenopeo.

L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Sant’Agnello in concomitanza con l’approssimarsi della Giornata della Musica, rappresenta un evento di particolare spessore tra le attività programmatiche volte alla promozione e alla divulgazione della cultura e delle arti sul territorio. «È un grande orgoglio per Sant’Agnello ospitare questo straordinario concerto che celebra i 200 anni del Conservatorio San Pietro a Majella, faro dell’istruzione musicale in Campania e custode di una tradizione artistica rinomata a livello mondiale – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola - È un’opportunità per la cittadinanza e per i giovani appassionati di musica classica. Non capita tutti i giorni di poter assistere dal vivo, nel cuore del nostro paese, all’esibizione di un’orchestra sinfonica così imponente e ricca di elementi. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento a Sant’Agnello, che rimarrà nel cuore di tanti».

La direzione d’orchestra è affidata al noto M° Leonardo Quadrini, e vedrà 109 elementi esibirsi sul palcoscenico architettonico del sagrato della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello, con Alberto Marano come violino solista e spalla d’orchestra e Giada Campanile all’arpa. La direzione artistica del progetto è di Emma Innacoli. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e gli interventi introduttivi del M° Gaetano Panariello, Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli,

e della Prof.ssa Carla Ciccarelli, Presidente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

L’evento assume anche una forte valenza educativa. L’invito a partecipare è rivolto, oltre che alla cittadinanza, anche specificatamente ai docenti e ai ragazzi degli Istituti scolastici del territorio che contribuiscono all’educazione musicale delle giovani generazioni. Un’occasione preziosa per permettere ai ragazzi di osservare da vicino il lavoro dei propri coetanei impegnati in un repertorio di alto livello.

Il programma prevede un repertorio di respiro internazionale, con brani celebri di Georges Bizet, Aleksandr Borodin, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Emmanuel Chabrier, Francesco Cilea, Gioachino Rossini, Antonín Dvořák e Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita