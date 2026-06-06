Domenica 7 giugno petali, arte e devozione lungo il percorso della processione eucaristica tra i rioni cittadini

Domenica 7 giugno 2026 a Sant’Agnello torna un appuntamento dalle radici antiche: l’infiorata nei rioni in occasione del Corpus Domini, in una formula rinnovata. Sarà un viaggio tra petali, storia e devozione, lungo le vie della solenne processione, con la creazione di installazioni artistico-floreali eucaristiche.

L’iniziativa è organizzata, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, dalla Reale Arciconfraternita del SS. Sacramento e Natività di Maria Vergine, dalla Venerabile Confraternita del Sacro Cuore di Maria e San Giuseppe e dalla Venerabile Arciconfraternita del Gonfalone e Monte dei Morti dei Santi Prisco e Agnello, in sinergia con la Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello e l’Associazione Amici per San Rocco del Borgo di Maiano, con la collaborazione della Cooperativa Flora Pompei.

Le composizioni floreali saranno visitabili a Largo SS. Annunziata, a via Angri, sul sagrato del Santuario di San Giuseppe, a Via Maiano e sul sagrato della Chiesa Parrocchiale. Sarà l’occasione per riscoprire e rinnovare un’arte comunitaria radicata fin dal XVII secolo, divenuta poi un rito spontaneo di coesione sociale ed espressione di spiritualità e devozione.

Le infiorate seguiranno il percorso della processione che partirà dal Piazzale del Santuario della SS. Annunziata al termine della celebrazione delle 19:00, percorrendo queste vie: via Angri, piazzetta Angri, via don Minzoni, Corso Italia, via Maianiello, via Maiano, via Mons. B. Gargiulo, via F. S. Del Giudice, via dei Gerani e Corso Italia, giungendo infine al sagrato della Chiesa dei Santi Prisco e Agnello per la benedizione eucaristica.