Torna PERDIFOLK, la rassegna musicale della Campania che fa suonare e ridere simultaneamente, in programma venerdì 29 agosto 2025 a partire dalle ore 20 nel suggestivo borgo di Perdifumo (Sa), nel cuore del Cilento.

PERDIFOLK non è solo un evento musicale, ma un viaggio immersivo tra le atmosfere antiche e affascinanti di uno dei borghi più belli del Cilento, dove la musica si fonde con l’autenticità del territorio.

Una serata a partecipazione libera e dallo spirito allegro, organizzata dalla ProLoco Perdifumo e Frazioni in collaborazione con SoundFly Records, Graf srl, Camella srl, Full Heads Records, Acta Progetti. Con il Patrocinio del Comune di Perdifumo, Parco Nazionale del Cilento, Provincia di Salerno e il supporto di RCS75, Antica Residenza, Palazzo Laurice, Casa di Greta, Bar Mabè.