Torna PERDIFOLK, la rassegna musicale della Campania che fa suonare e ridere simultaneamente, in programma venerdì 29 agosto 2025 a partire dalle ore 20 nel suggestivo borgo di Perdifumo (Sa), nel cuore del Cilento.
PERDIFOLK non è solo un evento musicale, ma un viaggio immersivo tra le atmosfere antiche e affascinanti di uno dei borghi più belli del Cilento, dove la musica si fonde con l’autenticità del territorio.
Una serata a partecipazione libera e dallo spirito allegro, organizzata dalla ProLoco Perdifumo e Frazioni in collaborazione con SoundFly Records, Graf srl, Camella srl, Full Heads Records, Acta Progetti. Con il Patrocinio del Comune di Perdifumo, Parco Nazionale del Cilento, Provincia di Salerno e il supporto di RCS75, Antica Residenza, Palazzo Laurice, Casa di Greta, Bar Mabè.
Gli spettacoli sono gratuiti, si consigliata la prenotazione Eventbrite a questo link
La quinta edizione di PERDIFOLK vedrà alternarsi sui palchi: il cantautore partenopeo Tommaso Primo; Carmine Del Grosso (stand-up comedian dalla comicità tagliente volto noto di Rai2 e Comedy Central); Simone Morabito, il frontman del gruppo Riva sarà affiancato da Me July e Angela Bri presenterà i suoi brani dalle sonorità rock e folk; Lelio Morra, cantautore dal repertorio ricco di emozioni che ha collaborato con Ornella Vanoni e vinto il Premio De Andrè e il Premio Mogol; FRÈ feat. Vittoria che ci presenta un mix cantautorale con testi avvincenti e dissacranti; infine Domenico Monaco meglio conosciuto come Il Contastorie, narratore cilentano di storie in musica dalle caratteristiche ironiche.
E come ciliegina sulla torta, un finale a sorpresa con un mini-live-show dell’ormai iconico balcone al centro del borgo che si affaccia sulle colline dell’Alto Cilento, dove alcuni artisti di caratura nazionale regaleranno un momento indimenticabile.
I nomi verranno svelati solo all’ultimo minuto.
Le esibizioni si distribuiranno in tre location del borgo antico di Perdifumo: Piazzale della Posta, con l’iconico Campanile; Piazza Guglielmini, impreziosita dalla storica fontana e dall’omonimo Palazzo; Piazza del Municipio centro nevralgico del paese.
Il format “Concerto Simultaneo” permetterà al pubblico di spostarsi tra le piazze, vivendo un’esperienza dinamica e coinvolgente, tra musica, risate, buon cibo locale e scorci paesaggistici mozzafiato.
La notte non finisce con gli spettacoli in programma, infatti: dopo le esibizioni nella Piazza Centrale si terrà una Jam Session con ospiti speciali, come il rapper napoletano Oyoshe, La Femelle e tanti altri per chiudere in bellezza tra ritmi travolgenti e improvvisazioni live che coinvolgerà i musicisti presenti.
Ad introdurre e presentare le esibizioni ci penseranno gli stand up comedian Davide DDL e Raffaele Nolli.
Questa edizione di Perdifolk è dedicata a Carmine.
Info: