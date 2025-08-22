Si avvicina la seconda uscita stagionale per l’Avellino Basket, che sabato sera affronterà in amichevole la Givova Scafati. Il match si giocherà al PalaDelMauro con inizio alle 21.00, con ingresso gratuito. Il Presidente Lombardi auspica una partecipazione massiccia da parte degli sportivi per sostenere la squadra in questa prima uscita casalinga. Gli appassionati della palla a spicchi avranno la possibilità di vedere all’opera i propri beniamini, contro una compagine, quella salernitana, considerata fra le più forti del campionato. Saranno ben tre gli ex fra le fila di Scafati, coach Crotti, Bortolin e Fresno. Anche per i salernitani si tratterà della seconda amichevole, dopo il facile esordio del PalaMangano contro Latina, formazione impegnata in B Nazionale. Per gli allenatori sarà un valido test per verificare il lavoro svolto finora, per apportare le eventuali correzioni, e per trovare i giusti equilibri nei rispettivi roster profondamente rinnovati. Oggi seduta unica di allenamento, replicata domani mattina, in vista dell’impegno serale.

Anche domani sera, in occasione dell’amichevole, sarà possibile ritirare le tessere di abbonamento per la prossima stagione.