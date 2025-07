Valorizzazione del Parco e recupero dei sentieri storici

Continua senza pause l’impegno dei volontari della Squadra Sentieri di Solofra per la realizzazione del Parco naturalistico delle Sorgenti delle Bocche e per lo studio, tracciamento e ripristino dei Sentieri locali. Il nuovo obiettivo prevede una certosina definizione della rete escursionistica solofrana, tra toponimi e segnaletica verticale, con particolare riferimento ai sentieri CAI 117 (Pizzo San Michele) e 160 (Arco delle Neviere).

Un impegno importante che comporta lo studio di mappe storiche locali, carte IGM e lavoro manuale sul campo, per garantire percorribilità e adeguata conoscenza, sia del tracciato pedomontano che dei siti d’interesse più in quota.

E’ stata da poco presentata al Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, Gerardo D’Angola, una richiesta di supporto per sostenere i costi dei materiali e dei mezzi necessari alla manutenzione e protezione dei Sentieri individuati ed alla realizzazione della segnaletica escursionistica secondo gli standard nazionali del Club Alpino Italiano.

Settimanalmente i volontari di Squadra, che oscillano dai 5 ai 15 membri attivi, si ritrovano nelle ore libere del weekend per proseguire la mission definita dalla Convenzione siglata il 1° Giugno 2024 tra Enti istituzionali e associazioni locali, ripulendo e ripristanono i sentieri e l’alveo del torrente per favorire il passaggio degli escursionisti, garantendo la fruizione della montagna e delle sue bellezze in piena sicurezza, oltre ad occuparsi del recupero dei beni storici presenti, che via via sono venuti fuori dalla coltre di rovi e terra di dilavamento.

Su questa area insistono diversi tratti dell’antico acquedotto del XVI secolo e del 1862, che captavano le acque per portarle a valle, alimentando mulini, fondi agricoli e botteghe conciarie. Proprio la Squadra Sentieri, dal 2021, è stata protagonista del recupero e ripristino della sorgente “Bocca Fresca”, delle portelle di accesso e dei canali in terracotta, oggi ancora funzionanti ed apprezzabili nel corso di visite organizzate.

A guidare la squadra è l’Associazione A.S.Be.Cu.So. (Associazione Salvaguardia Beni Culturali Solofra aps) che ha riunito intorno a questa nobile causa anche altre realtà locali, quali i ciclisti e podisti dell’ASD Frate Vento, i volontari del Circolo Legambiente Valle Solofrana Solofra-Montoro APS, l’Associazione turistica Proloco Città di Solofra e l’Associazione del Rione Caposolofra, in partnership e stretta comunicazione con il Comune di Solofra, l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, la Comunità Montana IrnoSolofrana e naturalmente il Club Alpino Italiano, sezione di Avellino.

Il Parco delle Sorgenti delle Bocche, quindi, vede la realizzazione di percorsi tematici legati alla riscoperta della storia dei luoghi con le visite ai siti riscoperti, dello sport con eventi dedicati e con le escursioni lungo i pendii, alla natura con la tutela ambientale e le visite ai monumenti naturali come l’Arco delle Neviere, un gigante di roccia plasmato dai fenomeni carsici, definito tra i più grandi del Sud Italia in ambiente montano.

L’attività di recupero, inoltre, garantisce anche l’accessibilità per gli interventi di riparazione dell’acquedotto comunale da parte della società di servizi locale, migliora il microclima dell’alveo torrentizio a giovamento della piccola e media fauna locale e combatte, nel suo piccolo, il dissesto idrogeolofico e l’abbandono di rifiuti in un luogo così sensibile ed importante per la comunità.