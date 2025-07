Dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione con le Atc

Enrico Amico. Buone notizie per gli agricoltori, gli allevatori ma anche per i semplici cittadini di Caserta e provincia: dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione dei cinghiali da parte delle Atc. “Un risultato raggiunto grazie alla sensibilità dell’assessore all’agricoltura Nicola Caputo che ha accolto la richiesta di Coldiretti Caserta e nel corso dell’incontro negli uffici del Centro Direzionale ha ripristinato una modalità la cui sospensione aveva creato disagi per il lavoro di agricoltori, allevatori e imprenditori nonché pericoli per l’incolumità di tutti i cittadini presenti nelle aree interessate” spiega il presidente di Coldiretti CasertaEnrico Amico.

Oltre alla Coldiretti Caserta, hanno preso parte all’incontro anche i responsabili del servizio veterinario dell’Asl di Caserta e gli uod Caccia, Pesca, Acquacultura, Zootecnia e Benessere Animale della Regione stessa.