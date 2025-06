Ricciardi: "La tenacia del centro è un esempio contro lo spopolamento in Irpinia"

“La tenacia “folle” di Arturo Licenziati, presidente del gruppo Ibsa e del ceo di Altergon, Salvatore Cincotti è anche la dimostrazione lampante che si può fare innovazione in un territorio marginale come l’Irpinia. Questi venti anni di visione e lungimiranza manageriale, dedicati all’innovazione, alla ricerca ma anche alla produttività -prima come start up e poi azienda strutturata con un futuro a crescita e implementazione rapida- sono anche lo strumento più potente contro lo spopolamento. Al sud e nelle aree del margine si può fare impresa e innovazione e la lezione di Altergon, che si è insediata nel Nucleo industriale di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino, sia di ispirazione per tanti. Alle istituzioni il compito di non abbandonare ma anzi dí sostenere concretamente chi con coraggio, tenacia e capacità manageriale rafforza il tessuto industriale di aree come questa che hanno potenzialità enormi. Siamo fieri di avere questa realtà straordinaria nel campo della promozione dell’innovazione scientifica in Italia e nel mondo” .

Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla camera, in occasione del ventennale di Altergon in cui è stato inaugurato il nuovo Padiglione Biotech, destinato a potenziare la capacità produttiva e di ricerca nel campo delle biotecnologie avanzate.