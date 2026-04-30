Saporitissimo a Napoli

Saporitissimo prosegue in Piazza Dante a Napoli e si prepara a chiudere in bellezza! L’evento più goloso della primavera napoletana accompagnerà le giornate di quanti sono in città fino al 3 maggio. “ I turisti ma anche i napoletani hanno apprezzato le prelibatezze che arricchiscono gli stand, dando vita a un vero e proprio giro d’Italia dei sapori” spiega l’organizzatore Luigi De Simone.

Domani, giorno della festa dei lavoratori, è in programma uno dei laboratori più attesi, quello del dolce a sorpresa a cura di un’autentica icona del settore: Ciro Poppella! Ma Saporitissimo è tanto altro: intrattenimento per i più piccoli e gusto per i più grandi. La novità di quest’anno è stata sicuramente il casting per accedere alle selezioni provinciali di Miss Italia.

Apprezzata anche la sezione dedicata ai prodotti artigianali, con riflettori puntati su chicche come ceramiche, gioielli, lavorazioni in alluminio, che offrono uno spaccato autentico della tradizione italiana.