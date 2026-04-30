Il playmaker dell’Avellino Basket presto al via con la riabilitazione: “Vicino alla squadra, grazie ai tifosi”

L’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno. L’intervento è perfettamente riuscito. Mussini osserverà un periodo di riposo, per poi ripartire nelle prossime settimane con la riabilitazione.

“In questo momento sono vicino alla squadra anche se non fisicamente – ha dichiarato l’atleta – ringrazio i tifosi per il calore che mi hanno fatto sentire in questi giorni”.