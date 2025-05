Ugl: ”Matera saprà essere comunità in crescita ed inclusiva”

“In questa campagna elettorale non si riesce a parlare di programmi elettorali: è tutto basato sull’odio e sulla paura della sinistra di perdere il proprio sistema di potere. Dicono di avere coalizioni a ‘macedonia’, hanno solo un sistema di potere, che vogliono difendere”.

Così Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera nella Sede Provinciale di FdI a Matera dove Arianna Meloni, Capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha incontrato militanti, simpatizzanti e i candidati alle Elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

“L’Ugl esprime il proprio apprezzamento per la presenza della Meloni, un invito che sottolinea la crescente centralità di Matera nello scenario meridionale e il ruolo strategico che la nostra Città dei Sassi si appresta a ricoprire come collante nei rapporti tra il Sud d’Italia e tutto il Paese. La partecipazione del Capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia a questo importante momento della politica materana, rappresenta un segnale forte e positivo per le relazioni regionale, consolidando il legame che unisce la Basilicata e, più in generale, il Governo Nazionale. La città di Matera, oggi più che mai, è chiamata a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La vera sfida è quella di crescere nel segno dell’inclusività, della qualità della vita, della salute e del benessere per ogni cittadino. La sanità è al centro di questa sfida. Grazie all’impegno dell’assessore regionale Cosimo Latronico, la Regione Basilicata ha compiuto passi importanti per una gestione più efficiente, attenta dei servizi sanitari, compiendo un passo significativo nella direzione di una sanità pubblica sempre più competente, responsabile e capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Tuttavia, non possiamo fermarci. Matera ha bisogno di un’Amministrazione comunale che faccia della salute dei cittadini una priorità e che sappia dialogare in maniera costruttiva con la Regione Basilicata. Per fare questo è necessaria una guida forte e lungimirante. Antonio Nicoletti è la persona giusta per portare avanti questa trasformazione con un progetto completamente diverso da altri improvvisatori della politica. Con lui, Matera sarà una città che sa rispondere alle necessità di salute, benessere e qualità della vita. Come Ugl, stiamo sostenendo Nicoletti, lavorando insieme per un futuro in cui ogni cittadino di Matera possa sentirsi parte di una comunità in crescita, sana e inclusiva”.