Celebrazioni per il premio dell'Unione europea per la letteratura

Il Commissario Glenn Micallef renderà omaggio a talenti letterari d’eccezione durante la cerimonia ufficiale per il conferimento del Premio dell’Unione europea per la letteratura alla Fiera internazionale del libro di Praga 2025. Con il sostegno di Europa creativa, il premio riconosce autori emergenti di narrativa provenienti da 40 paesi partecipanti, andando oltre i confini nazionali e promuovendo la ricca e diversificata scena letteraria contemporanea dell’Europa.

L’edizione di quest’anno punta i riflettori su autori emergenti di 13 paesi, rispecchiando l’impegno del premio ad amplificare voci diverse e a mettere in collegamento storie da tutta l’Europa. Il vincitore o la vincitrice del premio e le due menzioni speciali saranno annunciati stasera alle ore 18:00.

Il Commissario Micallef ha dichiarato: “Le mie più sentite congratulazioni ai vincitori di quest’anno del Premio dell’Unione europea per la letteratura. Sono araldi dell’Europa come potenza culturale globale, rafforzano la nostra identità europea condivisa e sono esempio della ricchezza dei talenti, della diversità e dei valori europei. Il premio, testimonianza del ricco mosaico linguistico e culturale europeo, promuove la diversità letteraria e porta alla ribalta le voci emergenti. Sono certo che contribuirà positivamente al loro successo. Con la nuova bussola culturale che presenterò quest’anno, sono determinato a mantenere il nostro sostegno agli autori europei e al settore librario ed editoriale nel suo complesso, e a continuare a porre la cultura al centro delle politiche europee.”

Il vincitore del premio riceverà 10 000 € e finanziamenti per due traduzioni (80%). Ciascuna delle due menzioni speciali riceverà 5 000 € e il finanziamento per una traduzione (80%), mentre gli altri autori selezionati riceveranno un contributo finanziario per una traduzione (60%). Tutti gli autori selezionati verranno attivamente promossi a livello europeo.