Un weekend di emozioni al Castello Doria

Il Castello Doria di Angri si prepara a vivere due serate straordinarie tra arte, musica e atmosfera: sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, la rassegna “Candle Castle” offrirà al pubblico un’esperienza unica, con concerti di musica classica al lume di candela, nella splendida cornice del maniero storico della città.

Sabato 17 maggio alle ore 20:00, si terrà il concerto “Incanto di note”: la Maestra Marta Pignataro (violino) e la Maestra Enza Di Stano (pianoforte) interpreteranno capolavori di Mozart, Brahms e Beethoven. Un viaggio musicale tra le voci più alte del repertorio classico, reso ancora più suggestivo dalle luci soffuse delle candele che trasformeranno il Castello in un luogo fuori dal tempo.

Domenica 18 maggio alle ore 20:00, il programma prosegue con “Capolavori in 88 tasti”, un concerto di pianoforte a quattro mani con le Maestre Enza Di Stano e Manuela Cardaropoli. In scena un dialogo musicale tra due interpreti e un solo strumento, con musiche di Brahms, Chopin, Dvořák e Bach. Un repertorio selezionato per esaltare la bellezza e la potenza evocativa di una delle più affascinanti formazioni cameristiche.

In entrambe le serate, il pubblico sarà accolto da una degustazione dei vini della Tenuta De Gregorio, eccellenza enologica del territorio, che accompagnerà le emozioni musicali con i profumi e i sapori autentici della Campania.

L’ingresso è gratuito, ma è preferibile la prenotazione per garantire la migliore accoglienza possibile.

“Candle Castle” non è solo un concerto, ma un’immersione nei sensi: l’eleganza del repertorio classico, il fascino della luce delle candele, la bellezza del Castello Doria e la qualità del vino locale si fondono in un’esperienza memorabile, pensata per valorizzare la cultura e il patrimonio della città di Angri.