La collaborazione e il dialogo continuano

Il M.I.D.: “Pur avendo sciolto i protocolli di intesa precedentemente sottoscritti, i quali legavano le Associazioni al M.I.D., la nostra compagine regionale allo stesso tempo vuole provare a continuare il dialogo e la collaborazione per venire incontro soprattutto alle esigenze delle Persone con Disabilità, aprendo anche a tutte quelle realtà territoriali che non hanno mai voluto sottoscrivere il protocollo di intesa per non sentirsi vincolate.

Siamo certi che le nostre motivazioni possano essere accolte favorevolmente da tutti, allo stesso tempo siamo qui pronti e aperti a raccogliere vostre volontà, idee e suggerimenti rispetto ad azioni ed interventi che possano migliorare la qualità della vita delle fasce deboli della popolazione.”