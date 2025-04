Grottaminarda – Informazione e prevenzione a scuola

"Disturbi del comportamento alimentare"

«Con quello di oggi si chiude un ciclo di convegni promossi dall’Amministrazione Comunale, fortemente voluti dal Sindaco Marcantonio Spera. I disturbi del comportamento alimentare rappresentano un malattia che fino a pochi anni fa forse era sottovalutata, oggi, invece, siamo consapevoli che vanno affrontati con la contezza che soltanto facendo rete (istituzioni, professionisti, scuola, famiglie, ragazzi, adolescenti) possiamo aiutare chi ne soffre e soprattutto affrontare diversamente determinate situazioni per cercare di fare prevenzione».

Così il Vicesindaco e delegato alla Promozione della Salute, Antonio Vitale, a margine del riuscito incontro svoltosi nell’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino” con i ragazzi della Secondaria di Primo Grado sul tema “Disturbi del Comportamento Alimentare”.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Maria Antonietta Rizzo, del Sindaco Marcantonio Spera e l’introduzione da parte del Vicesindaco, Antonio Vitale, gli interventi degli specialisti.

Ernesto Iorizzo, Biologo Nutrizionista ha illustrato innanzitutto quali sono i più frequenti disturbi dell’alimentazione (Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, EDNOS, Ortoressia, Disoressia, ecc.) e poi ha convolto i bambini nella comprensione della “piramide alimentare” e quindi degli alimenti che andrebbero maggiormente consumati e quelli da mangiare con parsimonia e minor frequenza.

La Psicologa e Psicoterapeuta, Angela Di Rienzo, ha invece fornito nozioni su quelli che sono i tratti comuni dei D.A., le concause che partono quasi sempre dal non possedere una buona immagine di sé, i modelli eccessivi proposti dai social, la differenza tra come siamo realmente e come ci vediamo, la funzione consolatoria del cibo. Scuola ed amici devono fare da ponte per chi vive questo problema affinchè si rivolga alla famiglia e agli specialisti.

Il messaggio conclusivo ai ragazzi è di essere «Costruttori attivi del proprio benessere indipendentemente dal contesto, trovando un proprio equilibrio».

Bilancio del ciclo di convegni a scuola più che positivo da parte del Sindaco Marcantonio Spera: «Riprogrammeremo questi incontri dal prossimo anno, già da novembre, magari utilizzando il nuovo Auditorium/Palestra, al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti di tutti i cicli scolastici. Daremo ulteriore risalto ai temi trattati, sport, salute, disturbi dell’alimentazione con l’aggiunta di un focus sulle tossicodipendenze perchè riteniamo che si debba fare informazione, prevenzione, interessando in maniera attiva i ragazzi. Abbiamo bravi specialisti e relatori in grado di interloquire con i giovani di ogni fascia di età».