Al via il 27 aprile da Valchiusa (TO)

Con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, ci accompagna in un percorso tra musica e parole, dove l’ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, sempre leggera ma intensa allo stesso tempo.

Anna Castiglia svela le prime date estive del suo “MI PIACE TOUR”, una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo primo progetto discografico. La cantautrice, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua originalità, porterà infatti il suo album “MI PIACE” (https://ada.lnk.to/MIPIACE; OTR Live/ADA Music Italy) nelle principali città italiane.

«Il tour estivo sarà come quello invernale, ma all’aperto e senza collant rossi. Quindi sentirete ancora “Mi piace”, il mio primo album, e magari qualche pezzo nuovo fresco di stanzetta» dice Anna Castiglia.

Questo il calendario delle date estive – prodotte da OTR Live – in continuo aggiornamento:

27 APRILE- VALCHIUSA (TO) – APOLIDE DROPS

3 MAGGIO – PAESTUM (SA) – DUM DUM REPUBLIC

31 MAGGIO – FIRENZE – ULTRAVOX

5 GIUGNO – RENDE (CS) – MOOD SUMMER

13 GIUGNO – ARSITA (TE) – DLEN DLEN FESTIVAL

19 GIUGNO – MACERATA – MUSICULTURA

25 GIUGNO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

04 LUGLIO – VENAUS (TO) – BORGATE DAL VIVO

6 LUGLIO – PERUGIA – L’UMBRIA CHE SPACCA

24 LUGLIO – MOGLIANO VENETO (TV) – SUMMER NITE LOVE FESTIVAL

25 LUGLIO – MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI) – MUSICASTRADA FESTIVAL

27 LUGLIO – CASTELLI DI LAGNASCO (CN) – D’ACORD FEST

7 AGOSTO – BUDAPEST – SZIGET FESTIVAL

14 SETTEMBRE – ACQUAVIVA (SI) – LIVE ROCK FESTIVAL

Info e biglietti su https://www.otrlive.it/tour-dates/mi-piace-tour-estate-2025-anna-castiglia/ .

Il tour estivo, proprio come è stato per quello primaverile nei club, sarà anche l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “Decostruire” (https://ada.lnk.to/decostruire; OTR Live/ADA Music Italy). Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di se stessi, mescolando introspezione e audacia. Con un testo provocatorio e un gioco di parole taglienti, affronta la decostruzione dei propri compromessi e delle aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.

A settembre, Anna Castiglia ha pubblicato “MI PIACE”, un disco che oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. Musicalmente, spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, creando un panorama sonoro ricco e variegato.

«Più che un album, a livello di concetto si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale (si spazia dal latin, al pop, al cantautorato) sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione. – commenta Anna Castiglia – Sembra un caos, ma è una sorta di albero genealogico che serve a presentarsi completamente al pubblico, con tutti i rami musicali, stilistici e concettuali che ho affrontato fino ad oggi.»

Di seguito la tracklist completa di “Mi piace”:

Mi piace AAA Whitman feat. Ghemon Le chiese sono chiuse Gli stessi U mari Participio presente Sale dentro Organi interni Troppa città GHALI Effimero

Il titolo dell’album, tratto dalla traccia di apertura, rappresenta una dichiarazione d’intenti: non si può piacere a tutti e imparare ad accettarsi prima di cercare l’approvazione degli altri. Con brani che spaziano da ironiche metafore a critiche taglienti, l’artista celebra insomma la libertà creativa. Così, “Mi piace” va a esplorare una vasta gamma di temi e sonorità, mescolando introspezione personale a osservazioni sociali.