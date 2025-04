I risultati del primo ciclo di campionamento, svolto nelle date 8-9 aprile, in prossimità del sito interessato da un incendio la sera dello scorso 8 aprile in via Lungosabato Bacchelli e Benevento, mostrano concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi pari a 0,064 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente).