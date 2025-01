Al centro del confronto la situazione nel Comune di Pietrelcina a partire dai dati sulla delittuosità

Nella mattinata odierna si è riunito a Pietrelcina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, cui hanno partecipato il Sindaco del Comune di Pietrelcina, il Presidente della Provincia, il Vice Sindaco di Benevento ed i vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

Al centro del confronto la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Pietrelcina a partire dai dati sulla delittuosità, che hanno fatto registrare, rispetto al 2023, un incremento per alcune fattispecie di reati, in particolare per i furti in abitazione, passati da n.1 episodio denunciato nel 2023 ai 15 del 2024 e la sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’attuazione del Controllo di vicinato.

Il Prefetto ha evidenziato come all’indubbio aumento dei reati ha corrisposto il massimo impegno delle Forze dell’Ordine con un significativo incremento dell’attività di prevenzione e contrasto attuata attraverso servizi straordinari di controllo del territorio sia dalla Questura di Benevento con il concorso di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania sia dal Comando provinciale dei carabinieri con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. In particolare nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2024, in cui si è registrata la recrudescenza dei furti in abitazione, sono stati effettuati più di 260 pattugliamenti sul territorio di Pietrelcina, nell’ambito dei quali sono state controllate n. 1420 persone e n. 938 veicoli, sono state effettuate n. 6 perquisizioni domiciliari ed elevate n.41 contravvenzioni al Codice della strada.

Anche la Guardia di Finanza non ha fatto mancare il suo contributo concorrendo nel periodo di riferimento al dispositivo generale di controllo del territorio, nonché esercitando i compiti specifici di polizia economico-finanziaria che nel 2024 si sono concretizzati su Pietrelcina in n. 14 importanti operazioni di contrasto nel settore del traffico di stupefacenti, dell’evasione e delle frodi fiscali e degli illeciti in materia di spesa pubblica.

Il protocollo sul controllo di vicinato costituisce un ulteriore tassello della strategia di prevenzione e contrasto in quanto, raccogliendo la domanda di partecipazione della comunità locale di cui si è fatto interprete il Sindaco nella riunione del CPOSP del 22 ottobre u.s., individua le modalità attraverso le quali i cittadini possono concorrere fattivamente alle attività di controllo. In particolare l’intesa prevede la creazione di gruppi di volontari che vivendo quotidianamente il quartiere possono più facilmente intercettare situazioni sospette e segnalarle alle Forze di Polizia tramite coordinatori appositamente formati.

“L’iniziativa – ha osservato il Prefetto Moscarella a margine dell’evento – punta a promuovere un sistema di sicurezza partecipata, strutturando il contributo prezioso dei cittadini all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio che resta istituzionalmente demandata alle Forze dell’ordine, scongiurando iniziative individuali o collettive che potrebbero causare situazioni di pericolo”.