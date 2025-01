Ad introdurre i lavori domani 11 gennaio sarà il dottore Pasquale Luca Nacca, referente di "Insieme per Avellino e l'Irpinia"

“Attualita’ e valori della ricerca filosofica e politico-culturale di Giuliano Minichiello”: questo il tema del convegno che il movimento politico-culturale “Insieme per Avellino e l’Irpinia” ha promosso in occasione del terzo anniversario della scomparsa, avvenuta il 23 gennaio 2022, di questo nostro illustre concittadino, Professore Ordinario di Pedagogia e Filosofia dell’Educazione Dell’università di Salerno. Il convegno avrà luogo domani 11 gennaio 2025 presso il Circolo della stampa di Avellino con inizio alle ore 17. Ad introdurre i lavori sarà il dottore Pasquale Luca Nacca, referente di “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e sarà presieduto dalla professoressa e giornalista Vinia La Sala. Il professore preside Giovanni Sasso, presidente della “Società filosofica” della provincia di Avellino, terra’ la relazione introduttiva, alla quale seguiranno gli interventi della professoressa onorevole Alberta De Simone, di Enzo Venezia, ex sindaco di Avellino. Le conclusioni saranno tenute dal professore Luigi Anzalone.