La Sindaca: "Aperto l'avviso pubblico per la gestione dei centri di Antessano, Orignano e Sava"

Il Comune di Baronissi ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei Centri Sociali comunali situati nelle frazioni di Antessano (Via S. Andrea), Orignano (Via Bellini) e Sava (Via Pozzillo). L’iniziativa rientra in un più ampio programma di potenziamento dei servizi alla cittadinanza e mira a valorizzare questi spazi come luoghi di aggregazione, partecipazione e benessere collettivo. I Centri Sociali sono riconosciuti come punti di riferimento essenziali per la comunità locale e, attraverso la gestione da parte di enti del Terzo Settore, si punta a renderli veri e propri motori di inclusione sociale. L’obiettivo è offrire attività strutturate e accessibili per adulti, anziani e giovani, favorendo l’interazione tra generazioni e culture, il contrasto alla solitudine e l’emarginazione sociale, la promozione di stili di vita attivi e il rafforzamento del senso di comunità.

“Con questo avviso, Baronissi conferma il proprio impegno a rafforzare la coesione sociale e a offrire spazi inclusivi e dinamici alla cittadinanza. I Centri Sociali sono molto più di semplici edifici: rappresentano luoghi vivi, dinamici, dove si costruiscono relazioni, si condividono esperienze e si promuove la partecipazione civica. Affidarli a soggetti qualificati del Terzo Settore è una scelta strategica che darà nuova vitalità a queste strutture, rispondendo in modo concreto e creativo alle esigenze della nostra comunità, per aprire le frazioni, vivacizzarle e creare occasioni per valorizzare le specificità di ogni territorio, aprendoli in maniera inclusiva e trasversale a tutte le fasce d’età. Tutti devono sentirsi accolti in luoghi confortevoli, belli, funzionali, accessibili, decorosi, valorizzati, aperti alla comunità, in cui sentirsi a casa e parte integrante del tessuto sociale, dai bimbi ai nostri anziani”. A dirlo è la Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.

Possono partecipare alla selezione associazioni di promozione sociale, in forma singola o associata, che operano senza fini di lucro e che abbiano finalità sociali, culturali, educative o ricreative. È necessario essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o aver presentato domanda di iscrizione entro la scadenza del bando. Non saranno ammesse associazioni che già gestiscono altre strutture comunali, per garantire pari opportunità di accesso.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 12 settembre 2025 all’ufficio protocollo del Comune, in plico sigillato e controfirmato. Il plico dovrà contenere tutta la documentazione amministrativa richiesta, corredato da un progetto gestionale dettagliato, comprensivo del piano tariffario previsto per i servizi offerti.

Luca Galdi, Assessore al Patrimonio e Vicesindaco, ha aggiunto: “La valorizzazione del patrimonio pubblico passa anche attraverso una gestione efficiente e partecipata dei beni comuni. Con questo bando, puntiamo a riattivare i Centri Sociali come luoghi vivi, aperti e funzionali, affidandoli a realtà capaci di garantire servizi di qualità. È un’iniziativa che coniuga buona amministrazione, trasparenza e responsabilità sociale, mettendo davvero al centro le persone e i territori.”