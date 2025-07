Valbasento: nuova cartiera e 50 posti di lavoro

Giordano (UGL): "Un nuovo capitolo di crescita, lavoro e fiducia"

“Accogliamo con grande soddisfazione la nascita di una cartiera in Valbasento con il relativo investimento da 42 milioni. Questo accordo segna un passo importante per la crescita economica della Basilicata e è significativo per lo sviluppo industriale del territorio”.

Così il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano, commenta la buona sottoscrizione di una convenzione tra il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Matera e la Società Cartiere Carrara S.p.A. di Firenze.

“Tale operazione evidenzierà una significativa crescita dell’occupazione nel nostro territorio materano. L’intesa siglata dall’amministratore unico del Consorzio, Antonio Di Sanza, e dall’azienda con Gaetano Ievolella prevede nell’agglomerato industriale della Valbasento, a Pisticci, la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione e trasformazione di carta tissue (un tipo di carta sottile e leggera, molto versatile e utilizzata principalmente per prodotti igienici e sanitari). Il sito industriale prevede la creazione, a regime, di 50 nuove unità lavorative e rappresenta – aggiunge Giordano - un segnale incoraggiante di riequilibrio territoriale. Questi numeri confermano l’efficacia delle politiche adottate dal Governo Regionale volte a sostenere la crescita e a creare nuove opportunità per i lavoratori. È quindi essenziale accompagnare questo processo con investimenti mirati anche nella formazione e nella qualificazione dei lavoratori, per garantire che l’innovazione tecnologica diventi realtà in un’opportunità di crescita per tutti. In questo senso, è fondamentale continuare a investire in misure strutturali che favoriscano l’occupazione stabile e di qualità, riducendo sempre più il divario tra Nord e Sud: questo per l’Ugl Matera è uno degli aspetti più rilevanti della convenzione ossia l’impatto sull’occupazione dove il nuovo insediamento industriale, porterà alla creazione di lavoro, con profili diversi e opportunità di formazione. In parole brevi – conclude Giordano - un’occasione preziosa per tanti giovani e professionisti lucani ma anche un messaggio chiaro per chi vuole investire in Basilicata dove ci sono le condizioni giuste per crescere. L’UGL Matera sarà come sempre collaborativa, partecipativa, propositiva e inclusiva affinché possano essere sottoscritti tanti e tanti altri accordi come tali per il bene del futuro occupazionale e per la ripresa del territorio. La convenzione segna un punto di svolta per il sistema industriale del territorio, porta investimenti e posti di lavoro, dimostra ancora una volta che la Basilicata può attrarre aziende solide, serie e con una visione di lungo periodo. Fattori che si intrecciano con il tessuto produttivo materano, generando un nuovo capitolo di crescita, lavoro e fiducia”.