Presentazione del progetto che punta a sostenere il commercio, l’artigianato e le imprese locali

Il Comune di Baronissi presenta la Consulta Comunale per le Attività Produttive, un progetto pensato per promuovere il confronto diretto tra l’amministrazione e le realtà economiche del territorio. L’iniziativa punta a sostenere il commercio, l’artigianato e le imprese locali, offrendo uno spazio di dialogo costante e condiviso per elaborare strategie di sviluppo concrete.

“La Consulta per le Attività Produttive è uno strumento che abbiamo voluto mettere al centro delle nostre politiche per lo sviluppo economico,” ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. “Si tratta di una proposta che rispecchia la nostra visione di una città dinamica e partecipativa, a cui ci siamo dedicati fin dal primo giorno del nostro mandato. Attraverso questa iniziativa vogliamo ascoltare le esigenze degli operatori economici, raccogliere idee e costruire insieme progetti capaci di valorizzare il tessuto produttivo di Baronissi. È un’opportunità concreta per dare nuovo slancio all’economia locale e per mettere in rete competenze, energie e risorse.”

Anche l’Assessore alle Attività Produttive e Commercio, Giuseppe Giordano, ha espresso soddisfazione per il lancio di questa iniziativa: “La Consulta è uno strumento fondamentale per garantire un confronto diretto e costruttivo con tutte le realtà produttive del nostro territorio. Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione tra pubblico e privato, individuare le priorità del settore economico e attivare misure concrete per migliorare i servizi, incentivare investimenti e valorizzare le eccellenze locali. Invitiamo tutti gli operatori economici a partecipare e a contribuire con le loro esperienze e competenze, perché solo lavorando insieme possiamo affrontare con successo le sfide del futuro.”

Gli interessati a far parte della Consulta possono presentare domanda entro il 31 gennaio 2025, utilizzando il modulo disponibile presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o scaricandolo direttamente dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it.-concludono-.