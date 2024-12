Ottaviani Franco nominato componente della Segreteria provinciale

In data odierna con effetto immediato Anna Paternostro componente della segreteria Nazionale del “Partito Pensionati per l’Italia” (PPI) ha conferito al signor Ottaviani Franco, la carica di componente della Segreteria provinciale di Pensionati per l’Italia Roma, a promuovere lo sviluppo associativo ed organizzativo nella Capitale. La suddetta carica è valida dalla data odierna ed è subordinata alle vigenti norme statutarie del Partito “Pensionati per l’Italia”. Il partito “pensionati per l’Italia” – ha evidenziato Paternostro – è una grande realtà ed il suo successo, è indubbiamente legato alla consapevolezza che i pensionati hanno un estremo bisogno di un partito politico che garantisca la soluzione delle problematiche che investono milioni di pensionati e come se non bastasse, percepiscono misere pensioni. Al neo dirigente provinciale del partito Pensionati per l’Italia gli auguri di buon lavoro da tutti gli appartenenti a “Pensionati per l’Italia”.