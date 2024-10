L'appuntamento è per mercoledì 30 ottobre, nella sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio, 42, a Roma



L’Unci – Unione nazionale cooperative italiane e l’Ente nazionale per il microcredito presentano presso la Camera dei deputati il protocollo d’intesa siglato a sostegno delle imprese cooperative. Un’importante opportunità per le nuove attività che nascono nel Paese e per il consolidamento e il rilancio di quelle esistenti, oltre che per lo sviluppo delle economie locali.

L’appuntamento è per mercoledì 30 ottobre, nella sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio, 42, a Roma.

All’iniziativa sono stati invitati il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, il sottosegretario per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, il presidente commissione Agricoltura Camera dei deputati, Mirco Carloni, il presidente Commissione Agricoltura Senato, Luca De Carlo, il deputato Giuseppe Castiglione, membro Commissione Agricoltura, il deputato Alessandro Battilocchio, membro Commisione Lavoro pubblico e privato e Commissione Politiche dell’Unione Europea, il deputato Marco Cerreto, membro Commissione parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il senatore Domenico Matera, membro Commissione Politiche dell’Unione Europea e Commissione Semplificazione, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, il coordinatore Zes unica Sud, Giosi Romano, la presidente dell’Assemblea Roma Capitale, Svetlana Celli, l’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarell, rappresentanti di Abi, Banca d’Italia, Bper, Bpi, Cassa per il microcredito.

Il programma dei lavori, moderati dalla vicepresidente nazionale dell’Unci, Maria Pia Di Zitti prevede:

ore 10,00 Arrivo partecipanti e accreditamento

ore 11,00 Saluti Mario Baccini – presidente Ente nazionale microcredito

Andrea Amico – presidente nazionale Unci

ore 11,20 Saluti rappresentanti istituzionali

ore 11,50 Relazioni: Programmi di microcredito e diffusione della cultura della micro finanza per la promozione e il sostegno allo sviluppo delle imprese cooperative. Marco Paoluzi – responsabile Area credito Ente Nazionale per il microcredito

Gennaro Scognamiglio – presidente nazionale Unci Agroalimentare

ore 12,30 Interventi programmati e dibattito

Conclusioni – Mario Baccini

ore 13.00 Chiusura dei lavori