Il suggestivo borgo di Atrani (SA) si appresta a ospitare l'VIII edizione dell'atteso evento culturale

Da martedì 8 a sabato 12 luglio 2025, ogni sera a partire dalle ore 20.00, lo scenografico anfiteatro naturale dello ”Scoglio a Pizzo” si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per una rassegna ricca di eventi tra letteratura, cinema, musica e moda.

L’iniziativa, promossa in sinergia con il Comune di Atrani, la rassegna ”..incostieraamalfitana.it“ e il Forum dei Giovani di Atrani, sarà condotta da Alfonso Bottone, direttore organizzativo della 19a edizione della Festa del Libro in Mediterraneo.

Il programma: cinque serate di cultura e spettacolo

Martedì 8 luglio – Incontri d’Autore e Premiazioni.

La rassegna si apre con gli ”Incontri d’Autore”: protagonista Lucia Ferrigno con L’enigma Boccaccio (CTL), seguita dai ”Salotti letterari” con Margherita Bonfilio e il suo Zia Margherita racconta (SBS). La serata si concluderà con la premiazione del concorso “…raccontami di Atrani” per alunni delle Primarie e delle Secondarie inferiori: un sentito omaggio alla creatività e al legame con il territorio.

Mercoledì 9 luglio – Approfondimenti letterari

La seconda serata sarà dedicata alla narrativa nei ”Salotti letterari”, con Annella Prisco che presenterà Noi, il segreto (Guida), e Domenico Catania con Clistèros torna a Calcide e vince la Guerra Lelantina (Amazon), tra storia antica e riflessione contemporanea, e alla poesia negli ”Incontri d’Autore” con Annachiara Di Salvio e la raccolta Sabbia, silenzio e sogni (Robin).

Giovedì 10 luglio – Gli Squallor: il documentario (1ª parte)

Serata dedicata a uno dei gruppi musicali più estrosi e più amati, con la proiezione della prima parte de Gli Squallor – il documentario. Saranno presenti i registi Carla Rinaldi e Michele Rossi, che dialogheranno con il pubblico al termine della visione.

Venerdì 11 luglio – Musica, moda e cinema

Un appuntamento vivace e multidisciplinare. Dopo la seconda parte del documentario Gli Squallor, sarà protagonista la moda con ”Ragazzi… è Moda”, sfilata streetwear a cura del brand ”3Sides” di Baronissi (SA). La serata si chiuderà con l’anteprima de “La Notte dei Festival” che registrerà la proiezione del cortometraggio Amina di Serena Tondo, vincitore della XII edizione del Fabriano Film Fest.

Sabato 12 luglio – La Grande Notte dei Festival.

La serata conclusiva sarà un vero e proprio evento corale. Si aprirà con la firma del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Atrani e Ferentillo (TR), a sancire una nuova collaborazione culturale. Seguiranno:

– Il reading ”Poeti… d’Amore”, a cura di ACiPeA Premio San Valentino di Atripalda

– La presentazione di ”Canzoniere per Noi” a cura di Stefania Romito, per il Festival del Nuovo Rinascimento di Milano

– La consegna del Premio Internazionale alla Parola a Michele Ingenito e Giovanni Parascandolo (alla memoria), Daniela Di Bartolomeo, Nicola Castello e Michele Criscuolo

– L’intervento di Paolo Antonelli, in rappresentanza dell’Associazione ”Andar” di Firenze, sul tema La dipendenza sessuale: diagnosi, eziologia e trattamento

– Il gemellaggio culturale tra la Festa del Libro in Mediterraneo e ”I Fiori del Male – Festival dell’Essere”, che suggellerà la chiusura della manifestazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Un’occasione preziosa per residenti e visitatori per immergersi nella bellezza di Atrani e nella sua vivace proposta culturale, in un’atmosfera unica sospesa tra arte, tradizione e contemporaneità.