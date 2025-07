Tiso: "Von Der Leyen vuole tradire aspettative?"

“ La Politica Agricola Comune non può e non deve essere inglobata in un fondo unico europeo. Così facendo si rischia di ridurre drasticamente le risorse destinate all’agricoltura, penalizzando un settore strategico per l’intera Unione” , dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, intervenendo sul dibattito in corso legato alla riforma della PAC post-2027, che sarà presentata insieme al nuovo bilancio pluriennale dell’UE. “Confeuro sta seguendo con massima attenzione l’evoluzione di questo importante dossier e lancia un chiaro appello alla Commissione Europea: la futura PAC dovrà essere molto più forte, strutturale e dotata di maggiori risorse rispetto all’attuale. In particolare, auspichiamo l’introduzione di un vero pilastro assicurativo a tutela del reddito delle piccole e medie imprese agricole, che oggi affrontano crescenti difficoltà dovute ai cambiamenti climatici, alla volatilità dei mercati e all’instabilità geopolitica.

La PAC – continua Tiso – rappresenta ancora oggi una delle voci più significative del bilancio comunitario, e non può essere fusa in un calderone indistinto che comprenderebbe altri settori produttivi. La sua gestione deve restare autonoma e specifica, con priorità chiare e strumenti mirati per sostenere chi ogni giorno lavora per garantire la sovranità alimentare e la sostenibilità ambientale dell’Europa”, sottolinea Tiso. “Deludente”, per Confeuro, è anche il bilancio dell’attuale Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen: “All’atto dell’insediamento, le aspettative erano alte: rilanciare il settore primario, sostenere gli agricoltori, innovare in chiave ecologica. Ma finora queste promesse sono rimaste in gran parte disattese. Il rischio concreto è che si configuri un vero e proprio tradimento degli impegni presi con cittadini e produttori europei. Confeuro ribadisce con forza il proprio impegno al fianco del mondo agricolo italiano ed europeo e si unisce alla battaglia delle forze politiche e delle rappresentanze di categoria per una PAC giusta, equa e realmente orientata alla difesa dei piccoli e medi produttori”, chiosa Tiso.