Avellino Celebra la Trilogia di Luigi Cipriano con “Traveling in the Land of Dreams”

Un viaggio emozionante tra arte e fotografia che celebra la bellezza di New York attraverso l'obiettivo di Luigi Cipriano

Venerdì 25 ottobre, il Circolo della Stampa di Avellino ha ospitato la presentazione del libro e della mostra fotografica “Traveling in the Land of Dreams”, realizzati dal talentuoso autore Luigi Cipriano. Questo progetto, che si inserisce in un contesto di grande rilevanza culturale, completa una trilogia dedicata alla vibrante metropoli di New York, arricchendo le opere precedenti “Vertical City” e “STOREFRONTSIGNS”.

L’evento ha attirato un pubblico interessato e di qualità, con la partecipazione di figure significative del panorama fotografico e culturale: Claudia Ioan, Direttrice del Dipartimento Didattica della FIAF, il fotografo Franco Sortini e lo stesso Luigi Cipriano, tutti riuniti per condividere il loro punto di vista su un’opera che si profila già come un importante contributo al panorama della fotografia contemporanea. La conversazione è stata abilmente moderata da Gianluca Amatucci, noto giornalista che ha saputo guidare il dibattito con domande mirate e approfondite.

“Traveling in the Land of Dreams” invita i lettori a un viaggio affascinante lungo la costa orientale degli Stati Uniti, ponendo particolare attenzione sulla pittoresca contea di Suffolk a Long Island. Le immagini presentate nel libro rivelano un mondo incantevole, dove spiagge incontaminate e caratteristici porticcioli si fondono con villaggi che paiono sospesi nel tempo, offrendo un’esperienza visiva che cattura l’anima e lo spirito del luogo.

Non è un caso che quest’opera abbia già ricevuto importanti riconoscimenti: è stata finalista al concorso URBAN Book Award 2021 e selezionata come uno dei migliori undici libri fotografici da una giuria internazionale di esperti, tra cui nomi celebri come Bruce Gilden e Paolo Pellegrin, fino ad Andréa Holzherr, capo delle mostre di Magnum Photos.

Questo evento, che si inserisce nel programma del “mese della fotografia in Campania”, è stato insignito del sigillo FIAF R14/2024, testimonianza dell’importanza e della qualità dell’iniziativa. Un pomeriggio dedicato alla fotografia, all’arte e alla scoperta, che conferma Avellino come palcoscenico di eventi culturali di spessore, capaci di avvicinare i cittadini alla bellezza e alla complessità del mondo attraverso l’obiettivo.