Mirabella Eclano (Av) – Prima in graduatoria per la nuova mensa scolastica

La Città di Mirabella Eclano risulta prima in provincia di Avellino, nella graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento PNRR finalizzato alla costruzione di una nuova mensa scolastica. 359.763,18 euro per il progetto di realizzazione ex novo della struttura da adibire a mensa scolastica a servizio del plesso di località Calore, presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico del MIM: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, finanziato dall’Unione Europea. Con l’ottenimento di questo nuovo finanziamento ogni plesso scolastico esistente sul territorio del Comune di Mirabella Eclano sarà dotato di una propria struttura dedicata alla mensa. La nuova mensa da realizzarsi a Calore si andrà ad aggiungere alla mensa già esistente nel plesso di Passo Eclano e al finanziamento di 180mila euro volto all’adeguamento della mensa scolastica già esistente presso il plesso Mirabella Centro. L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il conseguimento di questo nuovo risultato e conferma la grande attenzione da sempre riservata alla scuola per migliorare la qualità della vita delle famiglie.