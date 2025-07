Un evento culturale tra mostre, musica, teatro, letteratura e food experience, promosso dall’Amministrazione comunale di Montella (AV)

Convivio al Monte – V edizione, SGUARDI TRA PASSATO E PRESENTE, si ripropone anche quest’anno come un importante evento di “cultura condivisa”, distinguendosi nel panorama degli eventi culturali provinciali – e non solo – per la location unica: il Complesso monumentale del Monte, dove ogni elemento dialoga con la storia, e per lo spirito innovativo degli eventi.

La rassegna conferma la visione politico-culturale dell’amministrazione comunale, guidata da Rizieri Buonopane, che mette al centro la territorialità e le sue risorse patrimoniali, immateriali e materiali, e considera fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle iniziative culturali e ricreative, e nella valorizzazione e tutela del patrimonio storico e ambientale, in un’ottica di promozione della cittadinanza culturale.

Per questa edizione del Convivio, il Complesso architettonico si è arricchito di un percorso pedonale storico che lo collega all’abitato a valle, in aggiunta alla stretta rotabile: percorso atteso da decenni, che costituisce un valore aggiunto alla già notevole valenza paesaggistica e turistica dell’iconico sito dell’Alta Valle del Calore Irpino.

Dall’11 al 19 luglio, il Complesso architettonico del Monte diventa patrimonio aperto e accogliente: le celle del monastero, il refettorio, il chiostro, le cucine, il cisternone ospitano due mostre di notevole interesse culturale: “A tavola con Apicio”, ingredienti e strumenti dell’antica Roma, e “Montella come un racconto”, un percorso fotografico su Montella, accompagnato da un commento di brani inediti di importanti scrittori e artisti irpini, tra cui Franco Arminio, Ettore De Conciliis, Giuseppina De Rienzo, Alessandro Di Blasi.

Mentre i giardini “le rasole”, all’interno della cinta muraria tardomedievale ben conservata, accoglieranno un nutrito cartellone di eventi e di ospiti.

Si comincia l’11 luglio alle ore 18:30 con l’inaugurazione della mostra “Alla tavola di Apicio”, le visite guidate teatralizzate a cura del Teatro di Gluck e la degustazione di ricette di Apicio a cura dello chef di Materia Prima, per proseguire con l’omaggio a Scipione Capone, nel bicentenario della nascita, Amnesty Italia su Gaza, lo scrittore Franco Festa e il suo ultimo libro La fine del gioco, le rappresentazioni teatrali: Solot Compagnia Stabile di Benevento, Teatro di Gluck, le performances degli attori e registi Paolo Cresta e Melissa Di Genova, i concerti di musica classica, l’Accademia Internazionale di Musica da Camera in Irpinia, l’Accademia Kandinski, con gruppi musicali il Klezmer Modern Quartet, i KamaaK per il Concerto all’Alba, Food Experience e l’Aperiforum a cura del Forum dei Giovani di Montella.