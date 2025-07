Il 10 luglio a Roma la presentazione del libro di Aldo Balestra nella Sala stampa di Montecitorio

Roma ospiterà una nuova tappa del viaggio di 80 passi in rete. Vite oltre gli ostacoli, il libro di Aldo Balestra edito da Il Terebinto Edizioni. L’appuntamento è fissato per giovedì 10 luglio 2025, alle ore 14:30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4).

L’incontro, inserito nel programma del taccuino “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere”, vedrà la partecipazione di personalità di rilievo delle istituzioni e dell’informazione. A portare il proprio contributo sarà l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Interverranno anche:

Andrea Covotta, Direttore Rai Quirinale

Roberto Napoletano, Direttore Il Mattino

Aldo Balestra, autore di “80 passi in rete”

A moderare l’incontro sarà Alfonso Raimo, giornalista di Huffington Post.

Storie vere per risvegliare le coscienze

80 passi in rete nasce dall’esperienza di Balestra sul blog “Diritto&Rovescio” (ilmattino.it) e raccoglie 80 storie di cronaca, resilienza, fede e riscatto. Un giornalismo narrativo che restituisce voce alle vittime e invita a guardare oltre i titoli, per riconoscere l’umanità che si cela dietro ogni notizia.

Il volume si articola in dieci sezioni tematiche e affronta temi di grande attualità come la violenza di genere, le fragilità sociali e il bisogno di una nuova narrazione civile.