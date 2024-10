"Aumenti, riduzione dell’orario di lavoro e maggiori tutele questo è ciò che chiediamo"

“Oggi abbiamo registrato un clima teso tra le parti al tavolo della trattativa per il rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assista. Abbiamo ascoltato la presentazione di una piattaforma che nulla ha a che vedere con la nostra. È inaccettabile una proposta in cui l’incremento del salario è pari a zero”. Così il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella. ”Abbiamo rinnovato dal 2012 a oggi – spiega Palombella – tre contratti su quattro, se consideriamo che il contratto dovrebbe durare un triennio, e complessivamente abbiamo preso 481 euro che, se li dividiamo per 12 anni e mezzo, significa che i lavoratori metalmeccanici hanno guadagnato 38,5 euro lordi all’anno. Non mi pare una cifra da capogiro”.

“Noi – aggiunge – non abbiamo fatto altro, nell’ultimo rinnovo del 2021 con la clausola di salvaguardia, di difendere il potere d’acquisto dei lavoratori. E nonostante questo i numeri ci dicono che nell’ultimo triennio i lavoratori hanno perso il 5% di potere d’acquisto”. ”Non abbiamo bisogno di contro proposte – ribadisce Palombella- i nostri punti rispondono ai bisogni reali dei lavoratori: aumenti salariali sostanziosi, riduzione dell’orario di lavoro e maggiori tutele. Noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei lavoratori che hanno scelto, discusso e votato una piattaforma approvandola con oltre il 98% dei consensi”. “Vogliamo continuare a discutere nel merito dei punti della nostra proposta e a questo punto avviare una fase di consultazione con i lavoratori. Non vogliamo il conflitto, se non ce ne sarà bisogno. Non ci sono vincitori o vinti, o si vince o si perde insieme”, conclude.