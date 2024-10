La rassegna di musica classica e contemporanea colta si svolgerà dal 5 ottobre al 26 dicembre

Prende il via al Museo Campano di Capua la trentesima edizione dell’Autunno Musicale di Caserta. La rassegna di musica classica e contemporanea colta, realizzata dall’Associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, si svolgerà dal 5 ottobre al 26 dicembre 2024 e si articola in varie sezioni che caratterizzano le sedi ospitanti: Pianofestival, Cameristica, Nuovi Linguaggi e A – Solo presso il Museo Campano di Capua e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis; Classico > Romantico alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta, con repliche ad Aversa.

La rassegna

Tra gli artisti in cartellone figurano grandi nomi della classica e nuovi talenti della scena internazionale, tra cui Boris Petrushansky, Laura Marzadori (primo violino solista del Teatro alla Scala di Milano) in duo con Olaf John Laneri; Roberto Fabbriciani, icona e testimonial della nuova musica; Paolo Carlini, Erzhan Kulibaev (artista in residence), il giovane ma già affermato Quartetto Goldberg, il pianista Dominic Chamot e il Trio Pantoum, rispettivamente primi premi ai concorsi Viotti del 2023 e Trio di Trieste del 2022. I duo Aulos-Vox e Menardi-Noguera saranno invece protagonisti, per il Ciclo Nuovi Linguaggi, di due concerti teatralizzati con tematiche che vanno da Dante all’eco sistema.

Con l’Orchestra da Camera di Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, collaboreranno, per la realizzazione del Ciclo Classico > Romantico, Giovanni Angeleri – tra i quattro italiani ad avere vinto il Premio Paganini dal 1954 ad oggi -, il violoncellista Yibai Chen e la flautista Elizaveta Ivanova “rising star”, vincitori dei concorsi Reine Elisabeth del 2022 di Brussels e di Ginevra del 2023.

I primi due appuntamenti

Sabato 5 ottobre al Museo Campano di Capua (ore 19:30) per la sezione Pianofestival concerto del pianista Dominic Chamot, Premio Viotti 2023, con musiche di Rachmaninov, Ravel, Busoni e Liszt. Sempre al Museo Campano di Capua, domenica 6 ottobre (ore 18.30), per la sezione Cameristica, il duo Paolo Carlini, fagotto e Fabrizio Datteri, pianoforte eseguirà musiche di Reicha, Elgar, Schreck, Schumann e Saint-Saens.

I protagonisti

Dominic Chamot nel 2023 ha vinto il Primo Premio e il Premio del pubblico al Concorso Viotti di Vercelli. Precedentemente è stato premiato in altri importanti concorsi internazionali. Ha studiato alle Hocschule di Colonia e Basilea ed ha tenuto concerti in quindici Paesi di quattro continenti, ospite di importanti istituzioni. Ha tenuto recital in vari festival. Ha pubblicato un cd in duo con Sergio Pires – clarinettista principale della London Symphony Orchestra – ed è stato borsista della Fondazione Jürgen Ponto, della Deutsche Stiftung Musikleben e della Lieven Piano Foundation.

Paolo Carlini, già primo fagotto solista dell’Orchestra della Toscana, ha collaborato in tale ruolo con il Teatro alla Scala, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Opera di Roma, il Comunale di Bologna e la Fenice di Venezia, suonando, anche da solista, sotto la direzione di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Zubin Mehta e altri. Si è esibito in importanti sale e festival. Docente di fagotto presso il Conservatorio di Livorno, ha tenuto masterclass in vari Paesi.

Fabrizio Datteri, pianista e clavicembalista, si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio Boccherini di Lucca e si è perfezionato al Mozarteum di Salzburg e all’Accademia Chigiana di Siena. Ha inoltre conseguito con menzione speciale il Master triennale in Musica da Camera presso l’Accademia di Imola e il diploma di clavicembalo presso il Conservatorio di Firenze. Suona in duo con Paolo Carlini e con Nadia Lencioni, esibendosi presso prestigiose istituzioni. Ha registrato per Da Vinci Publishing di Osaka e per Brilliant Classic. È docente presso il Conservatorio di La Spezia.

Ingresso ai concerti. Per i concerti al Museo Campano di Capua il costo del biglietto è di 8,00 euro l’intero, 60,00 euro ridotto enti convenzionati e docenti di musica, 4,00 euro ridotto per giovani entro i venticinque anni. Sono previste anche forme di abbonamento molto vantaggiose. Maggiori informazioni sul sito https://www.autunnomusicale.com/info - Tel. 0823 361801.

I concerti alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta son inclusi nel costo del biglietto per l’accesso al Sito mentre quelli nelle Chiese di Aversa e alla Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis sono ad ingresso libero.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione della Reggia di Caserta, della Provincia di Caserta / Museo Campano, e del patrocinio del Comune di Aversa.