Ischia, blitz del deputato Borrelli sulla spiaggia di Cava dell’isola: “Prosegue attività abusivi per il fitto di lettini e ombrelloni, realizzata anche capanna per stoccarli. Messa in sicurezza del costone limitata da ferri arrugginiti”

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha effettuato un nuovo sopralluogo sulla spiaggia di Cava dell’isola a Forio dove negli anni passati è stato protagonista di una battaglia per sottrarre agli abusivi la spiaggia libera e per ripristinare la sicurezza del costone sovrastante l’arenile.

“Purtroppo a Cava dell’isola prosegue l’attività abusiva del fitto di lettini e ombrelloni da parte di soggetti che si impossessano di parte dell’arenile per condurre i loro affari illeciti sulle spalle dei bagnanti. Ho trovato un nuovo capanno, nascosto da un canneto, dove il materiale viene stoccato in attesa dell’arrivo dei ‘clienti’. Prova evidente che contro questo fenomeno occorre mettere in campo un presidio costante per garantire alle famiglie la possibilità di fruire della spiaggia libera senza dover sottostare ad estorsioni criminali. Anche sul fronte sicurezza non sono stati fatti passi avanti con la messa in sicurezza del costone affidata alla perimetrazione con ferri arrugginiti invece di costringere gli autori degli abusi sovrastanti a effettuare una messa in sicurezza vera e propria ripristinando lo stato dei luoghi. Cava dell’isola va liberata definitivamente dagli abusivi e la spiaggia deve essere restituita in toto a turisti e residenti nella sua integrità”. Queste le parole di Borrelli al termine del sopralluogo che ha deciso di fare un nuovo esposto alla Guardia Costiera e al comune di Forio.