Chiarimenti sul presunto trasferimento del Liceo classico nel vicino Comune di Montella

L’opposizione chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale per discutere e chiedere chiarimenti sul presunto trasferimento del Liceo classico nel vicino Comune di Montella e sugli effetti del “dimensionamento scolastico” sugli istituti presenti sul territorio comunale. I consiglieri di opposizione F. Biancaniello, A. Prudente, M. Gaudiello e G. Marino hanno presentato formale richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale urgente a seguito delle notizie circolate, e poi smentite, relative al trasferimento del Liceo Classico a Montella. I Consiglieri richiedono chiarimenti anche in merito all’altro importante problema che riguarda il dimensionamento scolastico, che potrebbe portare negli anni a venire ad una riduzione del numero degli alunni nei rimanenti plessi di Nusco e Bagnoli Irpino con conseguente possibile accorpamento dell’IC “J.F. Kennedy” di Nusco ad un altro Istituto di altro Comune con perdita dei servizi. Si ritiene, infatti, che il luogo deputato a trattare tematiche così importanti come quella della scuola sia il consiglio comunale, non essendo né sufficiente né appropriato affidarsi a semplici esternazioni pubbliche riportate dalla stampa. Si chiederà infatti conto e conferma nei modi e nelle forme di legge di tutto quello che è stato dichiarato dal Sindaco, ponendo le basi a discussioni fondate su dati certi e non solo su ipotesi. Si chiederà anche conto della documentazione intercorsa tra Comune di Nusco ed Ente Provincia di Avellino per la questione Liceo Classico oltre a capire, riguardo al dimensionamento scolastico, come intende procedere concretamente l’Amministrazione, atteso che finora su tale tema di concreto nulla è stato ancora fatto, ma solo annunciato e solo a seguito di sollecitazioni dell’opposizione. Chiediamo un confronto libero ed aperto, in modo da stimolare la partecipazione dei cittadini che devono essere sempre informati in modo chiaro su questioni legate all’istituzione scuola ed a tutti i servizi ad essa connessi.