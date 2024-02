Attraverso delle attività fotografiche, i partecipanti saranno chiamati a costruire una visione comune della vita nel quartiere

Avellino - Promosso da Arci Campania Aps in partenariato con Acli Campania Aps, Auser Campania Aps, Simposio Immigrati Odv, Don Tonino Bello Odv in collaborazione con Università degli Studi di Salerno-Osservatorio Politiche Sociali, Witness Journal Aps e Forum Terzo Settore Campania, il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con l’Avviso Pubblico del Decreto Dirigenziale n. 860/2021. Domenica 4 febbraio 2024 dalle ore 16:30 gli operatori e i volontari dell’Agorà di Avellino saranno lieti di accogliere presso il Campus Tam Tam di Rione Mazzini gli abitanti del quartiere per il Workshop di presentazione delle attività di Photovoice: una metodologia partecipativa che valorizza il potere narrativo dello scatto fotografico della realtà per generare senso di comunità e stimolare all’azione sociale.

Attraverso delle attività fotografiche, i partecipanti saranno chiamati a costruire una visione comune della vita nel quartiere e delle possibili azioni da mettere in campo per migliorare la vita della comunità. L’idea è quella di usare la fotografia come strumento per far emergere i bisogni ma anche le risorse presenti in ogni quartiere. I partecipanti faranno foto del loro quartiere, che poi saranno discusse insieme per capire come migliorare la vita della comunità. I risultati del photovoice saranno presentati pubblicamente alla cittadinanza e agli Enti Locali per costruire intorno al servizio o all’attività individuata un “Patto di Quartiere” tra gli abitanti, i volontari, i soggetti economici e gli Enti locali del territorio per la creazione di una rete di protezione sociale capace di farsi carico dei bisogni delle persone con fragilità