Avellino - Il Comune di Avellino è pronto ad inaugurare il primo “Skate Park” della città, appena completato nella nuova struttura di via Morelli e Silvati.

Realizzato grazie al Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà presentato ufficialmente alla città questa mattina, venerdì 29 dicembre, a partire dalle 11:30, alla presenza del sindaco, Gianluca Festa. Prenderà così l’avvio una tre giorni di eventi dal forte richiamo, non soltanto per i più giovani.

La giornata inaugurale sarà impreziosita dall’esibizione degli atleti dell’ASD Napoli Skateboarding. Seguirà l’apertura dello Skate Park al pubblico, con lezioni gratuite, animazione e momenti di musica e spettacolo. Nei giorni 30 e 31, dalle 10:30 alle 14:30, il parco ospiterà free-skating, musica a cura di skaters locali, animazione, ballon art e mascotte.