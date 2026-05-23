Lite in famiglia degenera, la madre soccorsa dai sanitari. Il giovane fermato dai Carabinieri e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri. A seguito di segnalazione al “112”, i militari dell’Arma sono prontamente intervenuti presso un’abitazione di Conza della Campania dove, nel corso di una lite in famiglia, il giovane avrebbe aggredito violentemente la madre.

La donna, a causa delle ferite riportate, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.

Bloccato dai Carabinieri e condotto in Caserma, al termine delle formalità di rito il 25enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.