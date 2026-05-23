Campania, intesa UNPLI-Ferraiolo

Rinnovato il protocollo per il teatro dei burattini e le Pro Loco nel 2026-2027

Prosegue e si rafforza il sodalizio nel segno della tradizione e della tutela della cultura materiale e immateriale della Campania. Il Comitato Regionale UNPLI Campania, guidato dal Presidente Luigi Barbati, e la prestigiosa compagnia del Tradizionale Teatrino di burattini di Mario Ferraiolo hanno siglato il rinnovo del Protocollo d’Intesa volto a promuovere e sostenere le attività della storica compagnia artistica.

L’accordo prevede una collaborazione strategica per la realizzazione di eventi artistici durante tutto il periodo 2026/2027. Con ben 165 anni di storia alle spalle, la Compagnia Ferraiolo rappresenta un’eccellenza culturale campana assoluta. Gli spettacoli proposti, della durata di circa 30 minuti, si rifanno ai canoni classici della Commedia dell’Arte: rappresentazioni adatte a ogni fascia d’età, capaci di unire l’intrattenimento a un alto valore pedagogico e sociale.

La vera forza di questo rinnovo risiede nel coinvolgimento diretto e capillare delle Pro Loco della Campania, che parteciperanno all’accordo inserendo lo spettacolo di burattini all’interno dei propri programmi e delle attività locali. Le parti collaboreranno per definire le migliori strategie volte a promuovere non solo l’evento teatrale in sé, ma anche tutte le iniziative collaterali pianificate per lo sviluppo culturale, turistico ed enogastronomico dei singoli comuni campani.

La sinergia tra la rete delle Pro Loco, che ospiteranno e integreranno questi storici spettacoli nelle loro attività, e la Compagnia Ferraiolo sarà uno strumento formidabile per la valorizzazione turistica, culturale e sociale di tutto il nostro territorio afferma il Presidente Barbati.