Il più grande evento annuale dedicato all'idrogeno in Europa, co-organizzato dalla Commissione.

Oggi ha inizio a Bruxelles il più grande evento annuale dedicato all’idrogeno in Europa, co-organizzato dalla Commissione. La Settimana europea dell’idrogeno 2023 prevede una conferenza e un forum ad alto livello di quattro giorni che riuniranno i responsabili politici e le parti interessate del settore dell’idrogeno per discutere degli ultimi sviluppi, sfide e occasioni nel settore. L’evento prende il via questo pomeriggio con un videomessaggio della Presidente von der Leyen e un discorso del Vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič sul ruolo dell’idrogeno e sulle sfide globali del futuro, in particolare la necessità di preservare la competitività dell’industria dell’UE.

Questa mattina il Commissario Thierry Breton ha partecipato al settimo forum dell’alleanza europea per l’idrogeno pulito, durante il quale è stato fatto il punto sui progressi compiuti dall’alleanza e sono state sottolineate le azioni ancora necessarie per aumentare la capacità di produzione di idrogeno lungo tutta la catena di approvvigionamento al fine di conseguire gli obiettivi in materia di idrogeno per il 2030, in linea con il piano REPowerEU.

Mercoledì la Commissaria Kadri Simson interverrà alla conferenza ad alto livello con un videomessaggio in cui illustrerà l’importanza delle infrastrutture per l’idrogeno e le prossime azioni per sostenerle. Giovedì il Commissario Wopke Hoekstra pronuncerà un discorso sulla transizione energetica dell’UE e sulla Banca europea dell’idrogeno. Sempre giovedì 23 novembre la Commissione presenterà la prima asta della Banca per la produzione interna di idrogeno rinnovabile, sostenuta dal Fondo per l’innovazione dell’UE.

Mercoledì la Giornata europea degli investimenti per l’idrogeno verde riunirà oltre 25 investitori e 10 imprese del settore dell’idrogeno dell’UE con start-up e progetti su larga scala innovativi nel settore dell’idrogeno. La settimana culminerà con il seminario online “On the way to COP28″, in vista della prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Dubai.

Il videomessaggio della Presidente von der Leyen e il discorso del Vicepresidente esecutivo Šefčovič possono essere seguiti su EbS.