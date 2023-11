L’evento promosso dalla Federazione Irpina di Sinistra Italiana

Si è tenuta oggi pomeriggio presso il Circolo della Stampa di Avellino, Corso Vittorio Emanuele, un’iniziativa promossa dalla Federazione Irpina di Sinistra Italiana dal titolo “Per un’altra Irpinia, per un’altra Avellino”.

L’evento è stato presieduto da Roberto Montefusco, coordinatore provinciale della Sinistra Italiana. Ad introdurre Amalio Santoro, Consigliere comunale di Avellino.

Ha preso parte all’evento Vincenzo Ciampi che ha dichiarato:

«quella di oggi è un’ulteriore tappa di un percorso che abbiamo iniziato qualche tempo fa al fine di verificare se sussistano le condizioni per dar vita a un campo progressista e per fare ulteriore chiarezza tra di noi e per affrontare eventuali nodi.»

Presenti alla conferenza anche Maria Grazia Papa di Avellino Prende Parte, Enza Ambrosone, coordinatrice segreteria provinciale Pd e Generoso Picone, Presidente Controvento.

In merito alle amministrative ha poi concluso il Consigliere regionale del Movimento5Stelle Ciampi: «Trattandosi del governo di una cittadina di 56mila abitanti e città capoluogo, bisogna confrontarsi sull’idea che si ha di città avendo le idee chiare su quello che si vuole realizzare. Se si trova l’accordo su questi punti sono ottimista. Il campo largo a mio avviso è avere tutte le forze politiche che condividono il programma sulla città, ad esempio in merito alla gestione dei servizi essenziali o la gestione dell’urbanistica.»