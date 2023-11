Ritrovato morto

I Vigili del Fuoco di Avellino dal pomeriggio del 18 novembre, su richiesta dei Carabinieri di Baiano, sono stati impegnati nella ricerca di un uomo di 63 anni originario di Quadrelle, il quale intento a trovare funghi insieme a due suoi amici in località Tre Castagni sulla montagna di Sirignano, non ha fatto più ritorno al punto di partenza. I compagni dell’uomo hanno dato l’allarme e le ripetute ricerche hanno visto i Vigili del Fuoco di Avellino ritrovare in serata il corpo del malcapitato, purtroppo privo di vita. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Baiano per i rilievi di propria competenza e i sanitari del 118 che ha constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Avellino e affidato alle autorità giudiziarie per gli adempimenti di rito.