Identificate e denunciate tre persone

Attraverso una meticolosa attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono giunti all’individuazione dei presunti autori di un furto perpetrato qualche giorno fa presso un supermercato della zona.

Si tratta di due uomini ed una donna che, agendo in sinergia tra loro, avrebbero rubato prodotti per alcune centinaia di euro, occultandoli sulle loro persone al fine di eludere i controlli all’uscita dall’esercizio commerciale.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno individuato ed identificato i tre soggetti, tutti domiciliati a Fontanarosa e di età compresa tra i 30 e i 50 anni: quasi degli insospettabili, in quanto non gravati da precedenti specifici e, fino ad oggi, sconosciuti alle Forze dell’Ordine.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare eventuali responsabilità degli indagati in analoghi fatti commessi in Irpinia.

I denunciati sono persone sottoposte a indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.