Divertimento assicurato domenica 19 novembre (replica il 26), alle 18.30, al “Teatro d’Europa”

Cesinali – Divertimento assicurato domenica 19 novembre (replica il 26), alle 18.30, al “Teatro d’Europa” di Cesinali, dove si alzerà il sipario su “Letto Ovale”, la commedia di Ray Cooney e John Chapman. Sulla scena Roberta Castronuovo, Assunta Galluccio, Andrea Gisi, Ettore Luce, Dino Raffa. Completano il cast Antonio Lariccia, Asia Nittolo, Helena Spandavecchia. La commedia ha la partecipazione straordinaria di Angela Caterina, la regia è di Luigi Frasca. Protagonisti una simpatica coppia, intorno alla quale ruotano personaggi strampalati, tutti orientati al tradimento, dinanzi ad un allettante letto ovale. Paradossi, situazioni esilaranti, per passare il pomeriggio all’insegna della sana evasione. “Proponiamo un classico della commedia americana- commenta Frasca- per condividere un momento di aggregazione, riflettendo sulla tendenza diffusa al tradimento. I personaggi sono molto caratterizzati, per suscitare ilarità, la trama è veloce, il ritmo scenico incalzante, per coinvolgere lo spettatore nel brio, nell’effervescenza di situazioni estremamente simpatiche”-. E’ la commedia il genere che avvicina il pubblico al teatro. “Anche una grassa risata- aggiunge il regista- ha una sua morale, che bisogna cogliere dietro l’intreccio narrativo. Lo spettacolo vedrà sul palcoscenico la nostra Compagnia, composta da giovani di talento, che sanno trasmettere al pubblico l’essenza della narrazione teatrale”.