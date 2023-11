Arzano domenica 12 novembre - ore 18

Domenica 12 novembre, alle ore 18, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, prosegue la seconda edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

Il Teatro Bertolt Brecht presenta “Il mago di Oz”, una fiaba messa in scena da pupazzi interpretati da Maurizio Stammati e Chiara Di Macco, che curano rispettivamente regia e adattamento. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, il dottore organizza una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto.

Gli spettacoli prevedono un biglietto 5 euro per gli adulti e di 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro In Famiglia è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.

La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi.

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 3389007997 – 081 0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo